في مقلب شذى حسون.. رامز جلال يستغلّ خلافها مع أحلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استغلَّ الفنان المصري رامز جلال خلاف ضيفته الفنانة العراقية شذى حسون مع المطربة الإماراتية أحلام، بعدما أوقع بها ضحية في برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر.

وأكّد رامز جلال، في مقدّمته الساخرة بالحلقة، أن شذى لم تدخل مجال الغناء بصوتها ولكن بخلافاتها مع كبار النجوم مثل أحلام، ونوال الكويتية، كما سخر من زيادة وزنها وانتفاخ وجهها وشفتيها، وملابسها.

وخلال الحلقة قال رامز جلال، "إيه رأيك يا أحلام، هتفرحي في شذى النهاردة"، كما مازح أحلام، بالقول: "يا أحلام ابعتيلنا مليون دولار، وشذى حسون هتختفي خالص".

وكان استقبال الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، لشذى مميزًا، وتحدّثت معها عن خلافاتها مع النجمات، خاصةً التي تبدأ بحرف الألف، فقالت "حسون"، "ليه كده قولي أحلام ع طول".

وأكّدت أنها لم تتزوج حتى الآن، لأنها لم تجد الشخص المناسب لخوض هذه التجربة، مشدّدة على أنها تعتمد على نفسها منذ الصغر.

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وسيطر الرعب والهلع على شذى حسون، فور سقوطها في النهر، كما تلقّت ضربة صعبة خلال إنقاذها، قال عنها رامز جلال، "دي تجيب رباط صليبي".

وعندما ظهر رامز، في شكل "الغوريلا"، قدّمت شذى حسون، وصلة صراخ، وسط خوف شديد، وبعدما اكتشفت المقلب انهالت على رامز جلال بالضرب.

وبعد هدوئها، أكّدت أن كثيرين سيفرحون فيها بعد هذا المقلب، وكلهم بحرف الألف ورفضت أن تُفصح عن أسماء بعينها، كما قدّمت أغنية "لولا الملامة"، فور انتهاء المقلب.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.