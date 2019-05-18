حلا رجب في "مسافة أمان".. كاريزما وذكاء بتجسيد الشخصية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في كلّ مرّة تلفت الفنانة السّورية حلا رجب الأنظار بملامحها ونظراتها بالأدوار التي تُجسدها.

تُقدّم رجب مع الفنان السّوري القدير جرجس جبارة خطًّا مختلفًا عن جوهر أحداث مسلسل "مسافة أمان"، لكنّه يمثّل زاوية محددة من الحكاية.

تُؤدّي رجب شخصية "نور"، وهي فتاة تربطها علاقة خاصة بوالدها عازف الموسيقى والمتذوق للفن الأصيل تحديدًا، يعيشان في بيت دمشقي تترك قصة حب أثرها البليغ في وجدانها فيكون والدها الكتف الذي تتكئ عليه، وتطبع صدمة قاسية على جبينه.

من يقرأ مفردات حضور الفنانة السورية، والكاريزما التي تتمتّع بها وعنفوانها الذي يسيطر على أدائها، سيشعر أن لها مستقبلاً كبيرًا وستصبح من نجوم الصف الأول.

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الممثلة الشابة تركت بصمتها في عدة أعمال، لعل أبرزها "باب الحارة" في الجزأين السادس والسابع بشخصية "جميلة" بنت "أبو عصام"، و"حرائر" و"عناية مشددة" و"سكر وسط" و"بانتظار الياسمين" و"أيام لا تنسى" و"صرخة روح".

وعملت في العام الماضي في مسلسل "هوا أصفر"، لكن المسلسل فشل في خوض السباق الرمضاني الماضي، ويُعرض حاليًا على عدة قنوات. وأدّت رجب من خلاله دور فتاة نازحة من الأرياف إلى دمشق لتعمل ماسحة أحذية.

يضمُّ مسلسل "مسافة أمان" على قائمة أبطاله أيضًا سلافة معمار، نادين تحسين بيك، حلا رجب، جرجس جبارة، أنس طيارة، إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، لين غرة، وفنانين كثرًا آخرين من خيرة نجوم الدراما السورية.