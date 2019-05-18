بكاء محمد إمام بعد زواج لطفى الحراق من طليقته في «هوجان».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر كل من النجم المصري محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، في مشهد مؤثر، ضمن أحداث مسلسل “هوجان” المذاع يومياً خلال شهر رمضان على قنوات الحياة.

وجاء ذلك حينما ذهب “هوجان” للحارة لكى يقابل “حورس” أوس أوس، ليعطية الاموال التى حصل عليها منه ليتفاجئ بزفاف صديقه المقرب “لطفى الحراق” كريم محمود عبد الغزيز، وطليقته نوجا أسماء أبو اليزيد وصدمة وكسر قلب هوجان الذى لم يمر أيام قليلة على تطليقه لها، ليدخل ويؤكد لهم أنهم لائقين على بعضهما فى الندالة ويغادر المكان وسط حزن شديد منه.

ويشارك في بطولة مسلسل “هوجان”، محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وأوس أوس ورياض الخولى وأسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وهاجر أحمد وعايدة رياض وكريم عبد الجواد ويورا محمد، والعمل يعرض الساعة 10.30 مساء على قناة الحياة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.