المخرج محمد فاضل يشكك في مقالب رامز جلال ويتهم النجوم بالتمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شكك المخرج المصري محمد فاضل، في حقيقة مقالب الفنان المصري رامز جلال، ومعرفة النجوم له قبل حدوثه.

وقال خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي احمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «مفيش مفاجآت للضيوف وقد تكون المفاجأة في الموسم الأول، أما الآن فالنجوم جميعًا يعرفون المقلب قبل حدوثه».

وتساءل هل يوجد أساتذة متخصصون درسوا الأثر الإجتماعي والسياسي للبرامج التي يتم عرضها؟.

وأضاف: «لا بد من وجود معايير للبرامج التي تعرض على الشاشات، وهذا هو دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

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يذكر أن ضحايا الحلقات الماضية من البرنامج كانت الفنانة فيفي عبده، والناقد الرياضي رضا عبدالعال، والفنان اللبناني وائل جسار، واللاعب فرجاني ساسي، والفنانة شيماء سيف، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة سلوى خطاب، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والسيناريست تامر حبيب، وآسر ياسين، وطاهر أبو ليلة، و نور قدري.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سُبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة النهر ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.