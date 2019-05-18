السيناريست أيمن بهجت قمر يوضح حقيقة الحالة الصحية للفنان عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، أنه سيتم تصوير مشاهد مسلسل «فلانتينو»، للفنان المصري عادل إمام، خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “إن شاء الله هنكمل فلانتينو رغم كل اللي حصل والزعيم هيفضل زعيم وهيكسر الدنيا”.

كما رد على سؤال أحد متابعيه عن حقيقة الأخبار التي نشرت حول تعرض عادل إمام، لأزمة صحية قائلًا: “لا الحمد لله الأستاذ عادل بخير دي اشاعات قذرة”.

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وعاد ليؤكد مرة ثانية على سؤال أحد متابعيه: “والله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله زي الفل”.

يذكر أن عادل إمام، كان من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «فالنتينو»، لكن توقف العمل بشكل مفاجئ ليعلن صناعه خروجه من السباق بشكل رسمي رغم تصوير 40%.

ويشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو”، دلال عبد العزيز، داليا البحيرى وطارق الابيارى، محمد عطية، هدى المفتى، وعدد آخر من النجوم، تأليف أمين بهجت قمر، إخراج رامى إمام.

عادل إمام لم يتغيب عن السباق الرمضاني خلال الـ 7 أعوام الماضية، حيث قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهى كالتالى : مسلسل “فرقة ناجى عطالله”، ومسلسل “العراف”، مسلسل “صاحب السعادة”، ومسلسل “أستاذ ورئيس قسم”، ومسلسل “مأمون وشركاه”، ومسلسل “عفاريت عدلى علام” ، ومسلسل “عوالم خفية”، وكلها من إخراج نجله رامي إمام.