ياسمين عبدالعزيز بطلة رمضانية مذهلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز لجلسة تصوير جديدة مع المصورة بيلو حسين لصالح واحدة من المجلات الفنية.

ياسمين اختارت لها طلة رمضانية مميزة، فاختارت العباءة المنقوشة، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ماكياج ناعم، والذي عكس جمالها.

الفنانة المصرية نشرت عدد من الصور عبر حسابها الخاص على موقع «أنستجرام»، وحازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، الذي لاحظ أنها خسرت المزيد من وزنها، وأحب العباءة عليها.

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ياسمين عبدالعزيز يعرض لها في شهر رمضان مسلسل «لآخر نفس»، ورغم أن ياسمين اعتادت على تقديم الأدوار الكوميدية إلا أنها في هذا العام قررت أن تقدم مسلسل تراجيدي يعتمد على التشويق والإثارة، حيث تجسد دور مهندسة ديكور فقدت زوجها في حادث غامض ولديها طفلين، وتتعرض لمشكلات كثيرة.

المسلسل بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، وحقق نسبة مشاهدة عالية.