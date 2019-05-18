كيم كردشيان تكشف اسم مولودها الرابع.. وصورته

بعد اكثر من أسبوع على ولادته، كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان عن إسم مولودها الجديد وصورته.

واتخذت “كردشيان” من حسابها الخاص على موقع انستغرام منبراً لتنشر أول صورة للطفل، معلنة أنها اطلقت عليه اسم Psalm West.

وكانت كيم كردشيان وزوجها مغني الراب كانييه ويست قد رُزقا بمولودهما الرابع من أم بديلة وذلك بعد تحذير الطبيب لـ “كيم” من مخاطر كبيرة على صحتها في حال قررت ان تنجب طفلاً.

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نذكر أنه سبق لـ كيم وكانييه إن رُزقا بطفلتهما الثالثة من أم بديلة أيضاً.

وقالت كيم حينها إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعدما حذرها الأطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجددًا.

نذكر ان كيم وكانييه لديهما نورث (5 أعوام) وسينت (3 سنوات) وشيكاغو (سنة واحدة).