شاهدوا هنا شيحة لشقيقتها: “حلا موتيني من الضحك”

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 09:55 صباحاً - نشرت الممثلة ​هنا شيحة​ مشهد من مسلسل شقيقتها الممثلة ​حلا شيحة​ “زلزال”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّقت هنا على الفيديو قائلة: “لهي الميكروباص يتقلب بالحلاوة والبدله والأمين اللي معاك وانت ما يجرالكش حاجة، حلا موتيني من الضحك”. الجدير ذكره ان مسلسل “زلزال” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبد الغني وهنادي مهنى وحسام داغر.

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