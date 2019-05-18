لجين عمران: “فخورة بأختي الصغرى”

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 09:55 صباحاً - عبرت الاعلامية السعودية لجين عمران عن فخرها بشقيقتها الصغرى اسيل عمران وذلك بعد اختيارها سفيرة لاحدى الماركات العالمية.

وكانت اسيل قد نشرت صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة: “بكل حب يسعدني أشاركم فرحتي باختياري سفيرة ومتحدثة باسم لوريال باريس في الشرق الأوسط” لتعيد لجين نشر الصورة وعلقت عليها قائلة: “فخورة بأختى الصغرى”.

وكانت أسيل عمران قد لفتت أنظار متابعيها بالإطلالة التي اعتمدتها أثناء حضورها فعاليات مهرجات كان السينمائي يحث أطلت بفستان فاخر باللون الوردي من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد، وزينته بأقراط وخاتم من توقيع دارBulgari.