شاهد… نوال الزغبي عن اليسا: “عملتلي unfollow وانا رديت عليها”

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 02:59 صباحاً - حلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة على حلقة الامس من برنامج “مجموعة إنسان” والذي يعرض على قناة MBC مع الإعلامي علي العلياني.

وأجابت نوال الزغبي، خلال الحلقة، على عدد من الأسئلة والذي كان من بينها سؤال عن سبب خلافها مع مواطنتها النجمة إليسا.

وأكدت نوال الزغبي أنه لا يوجد علاقة تجمعها بأليسا وأنها اليسا ألغت متابعتها لها على “تويتر” قامت بنفس الفعل وقالت: “اخر مرة هي عملت unfollow وقت مضيت مع روتانا فعملتلها unfollow هينة” وتابعت “شو بحب اعمل unfollow و block”.

وأكدت نوال أنه لا يوجد فنان يتفوق على فنان، وقالت أنها تفضل إليسا على أنغام وذلك بعدما فضلت الأخيرة إليسا على نوال الزغبي.