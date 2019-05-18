نقل الفنان أحمد فهمي للمستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نُقل الفنان المصري أحمد فهمي إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية.

أحمد فهمي تعرض لارهاق شديد بسبب التصوير لأكثر من 20 ساعة يوميا في مسلسله الرمضاني «الواد سيد الشحات»، مع الفنانة هنا الزاهد.

الفنان الشاب حصل على أجازة بأمر الطبيب لمدة يوم واحد، على أن يبدأ بعدها في استكمال تصوير بقية مشاهده، حيث من المقرر أن يستمر التصوير لآخر أسبوع في شهر رمضان.

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وانتشرت صورة للفنان أحمد فهمي وهو من داخل المستشفى، حيث بدا عليه الإجهاد، وتمنى الجمهور له الشفاء العاجل.

«الواد سيد الشحات»، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

المسلسل ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى بعد خطوبهما، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا”، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.

العمل تم عرضه مع بداية الشهر الكريم، وحقق نسبة مشاهدات عالية، حيث يقدم فهمي عملا كوميديا.