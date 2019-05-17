مريم أوزيرلي تسخر من «كرشها» بصورة طريفة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تكتف الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» بالضجة التي اثارتها بطلّتها الجريئة في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي، لتثير الجدل مرة أخرى بصورة جديدة شاركتها مع الفانز.

مريم نشرت صورة من داخل الفندق الذي تقيم فيه بمدينة كان الفرنسية، سخرت فيها من بروز بطنها «كرشها»، وكتبت معلقة عليها: «لست حاملاً، ولكني اقلعت عن التدخين»، حيث اثارت الصورة تعليقات طريفة من متابعيها، مؤكدين أنها جميلة الملامح في كل إطلالاتها، كما نصحها الكثيرون بالانتظام في ممارسة الرياضة للتخلص من بروز البطن.

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.

يُذكر أن مريم تم تنصيبها مؤخرًا وجهًا إعلانيًا لإحدى ماركات الاحذية الشهيرة، وكشفت مصادر صحفية عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل حملتها الإعلانية لصالح هذه الماركة.