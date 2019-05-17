شاهد: مفيد فوزي يُطالب بتدريس “الجنس” في المدارس

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 06:55 مساءً - أثار الإعلامي المصري مفيد فوزي الجدل مؤخرا خلال ظهوره في برنامج “غبقة سكوب”، من تقديم الإعلامية فجر السعيد مطالبا بتدريس الجنس في المدارس، حيث صرح بذلك في فقرة علي أحمد عندما وجه له سؤالا: “كنت ستختار منهج جديد يدرس في المدارس ما هو ؟؟”، فرد قائلا: “الجنس ..نعم الجنس إذا درس في المدارس لن تحدث فضائح جنسية في المدارس إنه العلم “، وتابع: “شوف أوروبا عملت إيه نجحت في تدريس الجنس في المدارس وهو شكل من أشكال التنوير”، الأمر الذي أتار رأي الجمهور منوهين أن هذا الموضوع يختلف مع تعاليم ديننا وأن أوروبا أيضا بلاد منفتحة ولا يجب مقارنتها بنا لإختلاف الأديان والعادات والتقاليد.
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