فيكي كوشال يحتفل بعيد ميلاده بالبطاطس المقلية والبرجر.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفل الفنان فيكي كوشال بعيد ميلاده الحادي والثلاثين خلال إجازته التي يقضيها في نيويورك مع الأصدقاء، وقد شارك فيكي عدد من صور الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشكر كل من قام بتهنئته.

وكتب كوشال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram: “الابتسامة على وجهي بسبب الناس الذين اهتموا بتهنئتي، شكرا لكم يا رفاق على كل ما تبذلونه من أمنيات رائعه. شكرا جزيلا على هذا السيل الجميل من الحب”.

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في الصورة، يظهر فيكي يجلس على طاولته بأحد المطاعم، ويضع أمامه في سعادة، الكعك على شكل برجر، والبطاطس المقلية.

وقد هنأه مجموعه من مشاهير بوليوود في عيد ميلاده، وتشمل تابسي بانوو، مخرج فيلمه Uri اديتيا هار، أنيل كابور، بريا فراير، يامي جوتام، بيباشا باسو، علياء بهات وايلي افرام وآخرين.

وفي السياق، فيكي كان يستمتع بوقته في نيويورك، بعيدًا عن أجواء العمل المشحونة، ويقال إنه أخذ فيلا للإيجار خارج نيويورك مباشره، ويوم الثلاثاء، التقي الممثلين ريشي كابور ونيتو سينغ والتقط معهم بعض الصور.