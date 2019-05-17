الفنان الشاب عمر الشناوي يرزق بمولوده الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رزق الفنان الشاب عمر الشناوي بمولوده الاول، وشارك جمهوره في صورة جديدة فور استقبال نجله.

الفنان الشاب نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موثع «أنستجرام»، وكشف عن اسم ابنه وهو حسن عمر الشناوي، وتلقى عدد كبير من المباركات من جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.

حفيد كمال الشناوي احتفل بعقد قرانه في شهر يوليو الماضي على فتاة من خارج الوسط الفني اسمها هند حداد، ونشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صور من الاحتفال.

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عمر الشناوي هو حفيد الفنان كمال الشناوي، لفت الأنظار إليه بوسامته وتمثيله من خلال مسلسل «الأب الروحي»، والذي قدمه على الشاشة، وحقق النجاح.

حفيد كمال الشناوي تخرج من كلية الهندسة، يعمل كمهندس ديكور ولكنه حبه للتمثيل كان دائما يسيطر عليه وبدأ أولى خطواته من خلال مسلسل «الأب الروحي» مع الفنان محمود حميدة وسوسن بدر، وتم الاستعانة به في مسلسل «كلبش».

عمر الشناوي عرض له مؤخرا مسلسل «كارمن»، مع الفنانة ريهام حجاج، ويشارك في رمضان من خلال مسلسل «سوبر ميرو» مع إيمي سمير غانم.