داليدا خليل تدخل قائمة افضل إطلالة في كان، فمن نافست؟

استطاعت النجمة داليدا خليل ان تلفت انظار الصحافة الاجنبية بمرورها على سجادة “كان” الحمراء حيث لم يمض يوم على مشاركتها بعد ان لبت دعوة حمد ونور أتاسي حتى بدأت الصحافة تتناول اطلالتها المميزة.

إرتدت داليدا على البساط الأحمر فستاناً من توقيع المصمم اللبناني العالمي زياد نكد، وتمايلت امام الكاميرات بجمالها ودلالها.

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ودخلت اطلالة داليدا ضمن قائمة أجمل الاطلالات في افتتاح مهرجان “كان” السينمائي الى جانب العديد من النجمات الشهيرات حول العالم امثال: Jessica Jung – Elle Fanning – Selena Gomez – Eva Longoria Alessandra Ambrosio – Julianne Moore.

كذلك تناولت مجلة ELLE الاطلالة وصنفتها ضمن قائمة أفضل الاطلالات.

نشير ان “خليل” كانت قد شاركت في مشاهدة العرض الاول لفيلم “The dead don`t die” وأعربت عن اعجابها بمضمونه العام ضمن المسابقة السينمائية التي تضم 21 فيلماً. وقد أجرت بعض المقابلات مع وسائل أعلام أجنبية خلال تواجدها في المناسبة التي يتوافد اليها المع العاملين في الحقل الفني وتحديداً التمثيل .