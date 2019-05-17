بالفيديو- شيمان تروي قصتها مع التنمّر في “لولا”

May 17, 2019
إنطلق مسلسل “لولا” أوائل شهر ايار حاملاً معه رسائل إجتماعية وإنسانية مهمة، فعلى الرغم أن المواضيع ليست بجديدة على المشاهد إلا أن طريقة عرض المشكلات جاءت مختلفة إذ إستطاع فريق العمل أن يقدم عملاً ناجحاً بأقل من عشرة دقائق دون تكلف أو مبالغة .
فبعد موضوع المخدرات في الحلقة السابقة، كان التنمر عنواناً للحلقة الثالثة.
تعرفنا على “شيمان حدشيتي” ودخلنا في تفاصيل حياتها اليومية، لتأتي الحلقة حاملة كماً هائلاً من المشاعر والأحاسيس والمعنويات فكانت شيمان درساً لمن شاهد الحلقة وعبرة لمن فقد الأمل أو إستسلم لهموم الحياة.
بعد جاد وشيمان ماذا تخبئ لنا لولا؟ من هي الحالة الإجتماعية اللتي ستقابلها الأسبوع المقبل؟
مسلسل “لولا” هو كتابة ايلي مكرزل، إخراج جو سلوان، تمثيل ريتا أبو نهرا، شيمان حدشيتي، كارلوس أبو نهرا وسينتيا بشير وهو يعرض عبر مواقع التواصل الإجتماعي كل خميس الساعة السادسة مساءً.
الحلقة الثالثة من لولا
الحلقة الثانية من لولا
الحلقة الاولى من لولا
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