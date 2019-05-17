مصطفى مزهر يقدّم “يا بتفكر يا بتحس”، ونادين نجيم تعلّق

قدّم الفنان مصطفى مزهر عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام أغنية “يا بتفكر يا بتحس” للفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك على طريقته الخاصة وبأسلوبه المختلف.

وفي الفيديو يظهر مصطفى وهو يعزف على الغيتار ويغني “يا بتفكر يا بتحس” مباشرةً وبإحساس لافت وأداء مميز ما لفت رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وحصل هذا الفيديو على نسبة عالية من المشاهدات والتعليقات.

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الملفت كان تعليق نجمة مسلسل “خمسة ونص” نادين ن. نجيم على هذا الفيديو، وعبرت نادين عن اعجابها بأداء مصطفى لأغنية المسلسل من خلال التعبيرات.

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