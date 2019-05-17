بعد خلافهما.. إتمام صلح محمد رمضان وبشرى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أنهى رجل الأعمال المصريّ، ومؤسّس مهرجان الجونة السّينمائيّ، نجيب ساويرس، الخصومة التي نشأت مؤخرًا، بين الفنان محمد رمضان، والفنانة بشرى، حيث تصالح الطّرفان، وتبادلا التقاط الصّور بهذه المناسبة.

وبدأت تفاصيل الصّلح، بعد تلبية رمضان دعوة من ساويرس للتّوجه إلى فرنسا، لحضور الاحتفاليّة التي أقامها رجل الأعمال، على هامش مهرجان كان السّينمائيّ الدّوليّ في دورته الـ72.

وبالفعل، توجّه رمضان إلى كان، وهناك قام ساويرس بدور الوساطة لإتمام الصّلح بين رمضان وبشرى، التي نشرتْ صورة تجمعها برمضان عقب إتمام الصّلح وعلّقتْ عليها قائلة: "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة إن مفيش خلاف وده تنافس فنى ليس إلا والأهم سعادة الجمهور، وإن شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض مش نتبارز بالأغانى بس".

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وبدأتْ الأزمة بين رمضان وبشرى، عندما طرحتْ بشرى أغنية "كوبرا"، التي ظهرتْ فيها وهي تسخر من رمضان، سواء على المستوى الفنيّ، أو الهيئة، وكذلك ظهور رمضان في إحدى الفضائيّات، وتأكيده رفض المشاركة في مهرجان "الجونة"، لكون الخمور والكحول توزّع فيه، وهو ما ترفضه القوّات المسلّحة المصريّة، التي كان يؤدّي خدمته العسكريّة بها، ممّا جعل إدارة المهرجان، التي تتشكّل من رجل الأعمال نجيب ساويرس وبشرى، يشعران بالاستياء.