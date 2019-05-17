شاهد..نهى نبيل: “جمالي استاندر عالمي”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 05:58 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل مقطع فيديو طريف علقت خلاله على جمالها معتبرة انه مستوى عالمي.

وقالت نهى نبيل، في فيديو نشرته عبر حسابها على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي، انه بين الحين والاخر ينتشر فيديو على موقع اليوتيوب حيث يدخلون نجوم من العالم ويسألونهم عن رأيهم في مشاهير العالم العربي وانه دائما يتم ذكرها في هذا النوع من الفيديوهات.

وتابعت نهى نبيل ممازحة: “اكتشفت اني انا جمالي استاندر عالمي” وتابعت “انا جمالي معترفين فيه بره اكثر من الداخل” قبل ان يرشقها زوجها بوسادة.