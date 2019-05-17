"الأميرات والملكات".. عرض استثنائيّ لمصمّم الأزياء وليد عطاالله.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم مصمّم الأزياء، وليد عطاالله، عرضه المميّز، ضمن احتفال جامعة الشّارقة، الذي أقيم مؤخرًا لعرض مشاريع طلبة برنامج تصميم الأزياء، و المنسوجات، كليّة التّصميم والفنون الجميلة، تحت اسم "MY Design Show".

وقدّم عطاالله في فندق روضة المروج داون تاون، مجموعة من التّصاميم الرّاقية التي حملتْ عنوان "الأميرات والملكات"، والمؤلّفة من 3 فساتين أعراس، وأربعة عشر فستان هوت كوتور.

امتازتْ هذه التّصاميم برؤية إبداعيّة، تلائم المرأة العصريّة والأنيقة، ويعود ذلك إلى طبيعة الخامات المستخدمة، مثل الأورجانزا، البروكار، التول، بالإضافة إلى التّطريزات الأنيقة، مثل الترتر، الكريستال، الخرز، وطبعًا كريستال الشواروفسكي، الذي أضاف لمعانًا وبريقًا خاصًا على تصاميم عطالله الرّائعة.

ّأما عن الألوان المستخدمة، معظمها تألّفتْ من ألوان الباستيل، مثل الأصفر، الأرجواني، البيج، الذهبي، والنيود (اللحمي).