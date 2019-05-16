خاص- الين لحود لبصراحة: تجربة “بتحلى برمضان” مختلفة لهذا السبب

من عالم الفن الى الاعلام، تجربة جديدة تخوضها الممثلة والمغنية اللبنانية الين لحود بعد البرامج الناجحة التي قدمتها في السابق، حيث تشارك حاليا في تقديم برنامج “بتحلى برمضان” الذي يعرض يوميًا على شاشة الـLBCI.

تتشارك لحود ومقدمات البرنامج المعتمدين متعة التقديم، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل، اذ تكثر اوقات التسلية وتتوالى الجوائز على المتصلين والمتابعين، فيصبح هناك تواصل مباشر بين المقدمات والمشاهدين، وهذا لم يكن موجودًا في النسخة العادية من البرنامج “وبتحلى الحياة”.

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لكن هذه السنة، وبعد ان حلّت “لحود” ضيفة ضمن برنامج “بتحلى الحياة” منذ أشهر، حيث شاركت يومها بالتقديم كـ “co-host”، جذبت انظار القيمين على البرنامج بمهنيتها وحرفيتها، ليقع الاختيار عليها بأن ترافق المذيعات في البرنامج خلال شهر رمضان المبارك.

موقع “الخليج 365” تواصل مع لحود التي اخبرتنا انها ليست جديدة على عالم التقديم، فهي خاضت هذه التجربة في السابق ضمن برنامجين، الأول “حراس الألف الثالث” عبر شاشة “تيلي لوميير” وهو ثقافي، فني واجتماعي. والثاني برنامج “ميكس ميوزك” الذي قدمته على شاشة دبي مع النجم المصري خالد سليم وكان البرنامج فني بإمتياز.

الين اشارت الى انها ستكون مقدمة للبرنامج طيلة الشهر الفضيل، فهذه تجربة مميزة وممتعة لها خاصة ان طبيعة البرنامج تختلف عن البرنامجين السابقين. والجميل في برنامج “بتحلى برمضان” أنه مليء بالفرح والتفاعل مع الجمهور مباشرة على الهواء. والاجواء مميزة بينها وبين مقدمات البرنامج وكل فريق العمل. وشددت أنها أحبت هذه التجربة جداً.

وأكدت أنها ليست طارحة نفسها كمقدمة برامج ولكن في حال عُرض عليها فكرة قريبة من شخصيتها “ليه لأ”.