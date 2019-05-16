متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشهد السباق الرمضاني هذه الأيام منافسة قوية بين عدد من الأعمال الدرامية، ذات الوقع المميز على الساحة الجماهرية، والتي تحظى بنسبة متابعة لا يستهان بها.
المفاجأة في هذه المنافسة ظهور انتقادات لبعض النجوم والمتابعين لأعمال زملائهم خلال السباق الرمضاني بطريقة مستفزة وتقلل من شأن نجوميتهم.
وفي هذا السياق؛ علقت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد عبر فيديو "فوشيا" على المنافسة والانتقادات على الساحة الدرامية، والسجالات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بين عدد من الفنانين، كما تطرقت إلى تغريدة الفنانة ماغي بو غصن تجاه زميلتها كارين رزق الله.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام سعد تقيّم ما يحدثُ في دراما رمضان.. وتُركّز على ماغي وكارين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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