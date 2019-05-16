سافري هذا الصيف بإطلالات مناسبة للمطار من وحي نجمات كان السينمائي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن التحضير لقضاء إجازتك الصيفية يشمل الكثير من المهام، من اختيار الأزياء التي سترافقك، ومحاولة حشر كل ما تحتاجينه من أدوات النظافة الشخصية في كيس واحد، وهناك أيضًا ضغوط ما سترتدينه إلى المطار.

في السنوات الأخيرة، حولت النجمات المطارات إلى مدرجات غير رسمية يعرضن من خلالها أجمل إطلالات السفر المريحة، وهذا الأمر نفسه يحدث حاليًا في مطار نيس لمهرجان كان السينمائي 2019.

وإذا كنت ترغبين في السفر بأناقة هذا الصيف، فإليك بعض الإطلالات المعتمدة من النجمات..

بدلة البنطلون

في حين أن هناك بالتأكيد إطلالات كاجوال أكثر ملائمة للسفر في الوقت الحالي، غير أن بدلة البنطلون تثبت أنها الأكثر شعبية مع النجمات هذا الصيف.

تألقت الممثلة الشابة وعضوة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لهذه السنة "إيل فانينغ" ببدلة بيضاء أنيقة نسقتها مع قميص أزرق فاتح وحقيبة حزام برتقالية زاهية وزوج من صنادل غوتشي، بينما اختارت إيزابيل غولارت تصميمًا مطبعًا بالزهور الصيفية، أما جوليان مور فكانت إطلالتها أكثر بساطة وبأسلوب المونوكروم.

من أجل الراحة والأناقة، نقترح عليك اختيار البدلة ببنطلون ذي قصة واسعة ومن الأقمشة الخفيفة الوزن مثل الحرير أو الكتان.

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البنطلون الواسع

إذا كنت شخصًا يفضل الراحة على الأناقة عند السفر، فتقترح عليك النجمة سيلينا غوميز الحل الأمثل.

وبدلاً من البنطلون الرياضي يمكنك ارتداء بنطلون خفيف بخصر مطاطي، والتي تجعلك تشعرين وكأنك ترتدين بنطلون البيجاما لكن في الوقت نفسه يبدو أنيقًا، فهي بالفعل أسلوب شعبي هذا الصيف، لذا فهي متوفرة في العديد من المتاجر الشعبية بألوان تتراوح من الرمادي إلى الأخضر المائي.

الزي الرياضي

نحن لا نتحدث عن البدلة الرياضية بل على الشورت الرياضي الضيق والمريح والذي يعد من أبرز صيحات عام 2019، يمكنك تنسيقه مع سترة بيضاء وزوج من الأحذية الرياضية المكتنزة.