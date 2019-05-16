صابر الرباعي يفاجئ الجمهور بـ"سقطاته".. ويدعو لمنح فضل شاكر فرصة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان التونسي، صابر الرباعي، عن عدد من المواقف التي ندم عليها في حياته الفنية، واعتبرها سقطات لا تغفر له؛ لأنها ضيعت عليه فرص ذهبية وأغاني كانت نقلة قوية ورصيدا غاليا وُضعت في سجلات زملائه.

وقالت الرباعي خلال استضافته ببرنامج "عايشة شو"، إن الشخص في بعض الأوقات يفوت على نفسه العديد من الفرص ولا يصيب في الاختيار، ورفض بعض الأغنيات رغم أنها قوية.

وأشار إلى أنه عندما سمع كلمات أغنية "صابر وراضي"، لأول مرة شعر أن في كلماتها بعض النرجسية، الأمر الذي دفعه إلى رفضها؛ لأنه لا يجبذ هذه النوعية من الأغنيات، إلا أنه انبهر عندما سمعها من الفنان جورج وسوف.

وأوضح الفنان التونسي أن الوسوف جعله يندم بشكل كبير على رفضه للأغنية؛ لأنها كانت رائعة للغاية.

وكشف لأول مرة عن أن أغنية "غريبة الناس" كانت من نصيبه وسمعها من وليد سعد، لكنه رفضها هي الأخرى، واعتبرها السقطة الثانية له؛ لأنه خسر أغنية رائعة وجميلة.

ولفت إلى أن الأغنية عندما ذهبت للفنان وائل جسار وأدّاها، كانت مدهشة بالنسبة له وحققت نجاحًا كبيرا.

Advertisements

وعن مجال التمثيل، أكد الرباعي اعتذاره عن أحد الأفلام المهمة، حيث قال إنه جاءته فرصة للتمثيل، عقب أغنية "سيدي منصور"، حيث عرض تقديم دور أشرف عبدالباقي في فيلم "حب البنات" أمام الفنانة ليلى علوي، لكنه رفضه ليقدم دور الطبيب النفسي في الفليم، الفنان أشرف عبد الباقي.

وبين "الرباعي" سبب اعتذاره عن الفليم قائلا: إنه رفض وقتها خوض تجربة التمثيل؛ لأنه شعر أن الوقت لم يكن مناسبا بالنسبة له ليدخل هذا العالم.

وعن أزمة الفنان فضل شاكر، تمنى الرباعي عودته إلى الساحة الغنائية مرة أخرى؛ لأنه فنان كبير وموهوب، متابعا: "افتقدنا فضل شاكر جدًا لأنه فنان حساس، لكنه مر بفترة صعبة، ووقع ضحية الاختيار الخطأ الذي جعله يدخل نفسه في متاهات الفنان ليس له علاقة بها".

وأوضح:" كان عليه ألا يحمل سلاحا أو يقول أي شيء عن الجيش اللبناني، وما فعله شيء خطأ ولا يسمح به إطلاقًا، ونعتبره خطأ كبيرا ارتكبه، ولكن حينما ننظر إلى خلفية هذا الفنان نعرف أنه فنان غرر به".

وتابع: "أتمنى أن تمنح له الفرصة، فالله يسامح ويغفر، ونحن البشر لابد أن نسامح ونغفر، ونفتح بابًا للصلح، خاصة أنه اعتذر واعترف بخطأه".