بالصور- نجمات العالم يتألّقن في الحفل الافتتاحي لمهرجان كان

May 15, 2019
بمناسبة الحفل الافتتاحي لمهرجان كان السينمائي في دورته الثانية والسبعين، اختارت الممثلة الصينية غونغ لي والممثلات الفرنسيات شارلوت غينسبورغ وناتالي باي ومارينا فوا، والممثلة وعارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروزيو تصاميم رائعة من دار المجوهرات بوشرون.
ارتدت غونغ لي بشكل حصري أقراط وسوار “أكانتوس ليفز” وكلّها من الذهب الأبيض المرصّع بالماس من مجموعة المجوهرات الراقية الجديدة ”باريس آز سين فروم نمبر 26”، مع خاتم “كاتر راديان” المرصّع بالكامل بالماس المنثور (بافيه) على الذهب الأبيض.
شارلوت غينسبورغ اختارت خاتمين من “كاتر راديان إديشن” و”كاتر بلاك إديشن”، وكلاهما من الذهب الأبيض المرصّع بالماس. كما ارتدت أساور “كاتر غروغران” و”كاتر كلو دو باري” و”كاتر راديان” وكلّها من الذهب الأبيض، بالإضافة إلى سوار “كاتر كلو دو باريس” من الذهب الأبيض المرصّع بالماس.
ناتالي باي اختارت أقراط الأذنين “غليسين” من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه) وحجرين من المورغانيت الوردي بوزن 20 قيراطاً، إلى جانب سوار “غوتّ” من مجموعة المجوهرات الراقية “إيفار أمبريال” من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه).
بينما ارتدت مارينا فوا أقراط “بلوم دو بون” من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه) وماسّتين من قطع الوردة، نسّقتها مع خاتم “سربان بوهام” وخاتم “توا إيه موا”، وكلاهما من الذهب الأبيض المرصَّع بالماس المنثور.
أما أليساندرا أمبروزيو فقد اختارت الأقراط المتدلّية “ريكوشيه” من الذهب الأبيض المرصّع بالكريستال الصخري والمرصوف بالماس من مجموعة المجوهرات الراقية “ريف دايّور”، وسواراً عريضاً من الذهب الأبيض مرصّعاً بالماس من مجموعة “كاتر” الشهيرة. وجمعت بينها وبين خاتم “تايغر” المرصّع بحجر من الزبرجد بقطع الوسادة وزنه 19.22 قيراطًا والياقوت الأزرق، من مجموعة المجوهرات الراقية “بلو دو جودبور”.
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