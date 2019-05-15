بالصور- نجمات العالم يتألّقن في الحفل الافتتاحي لمهرجان كان

بمناسبة‏‏ ‏‏الحفل‏‏ ‏‏الافتتاحي‏‏ ‏‏لمهرجان‏‏ ‏‏كان‏‏ ‏‏السينمائي في ‏‏دورته الثانية والسبعين‏‏،‏‏ ‏‏اختارت‏‏ ‏‏الممثلة‏‏ ‏‏الصينية‏‏ ‏‏غونغ‏‏ ‏‏لي‏‏ ‏‏والممثلات‏‏ ‏‏الفرنسيات‏‏ ‏‏شارلوت‏‏ ‏‏غينسبورغ‏‏ ‏‏وناتالي‏‏ ‏‏باي‏‏ ‏‏ومارينا‏‏ ‏‏ف‏‏وا‏‏،‏‏ ‏‏والممثلة‏‏ ‏‏وعارضة الأزياء البرازيلية‏‏ ‏‏أليساندرا‏‏ ‏‏أمبروزيو‏‏ ‏‏تصاميم رائعة من ‏‏دار المجوهرات بوشرون‎‏.‏

ارتدت ‏‏غونغ لي‏‏ ‏‏بشكل‏‏ ‏‏حصري‏‏ ‏‏أقراط‏‏ ‏‏وسوار “أكانتوس ليفز”‏‏ ‏‏‏وكلّها‏‏ ‏‏من الذهب الأبيض المرصّع‏‏ ‏‏بالماس‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏مجموعة المجوهرات الراقية‏‏ ‏‏الجديدة‏‏ ‏‏”باريس‏‏ آز سين فروم نمبر 26‏‏”،‏‏ ‏‏مع خاتم “كاتر راديان”‏‏‎‏ ‏‏المرصّع‏‏ ‏‏بالكامل‏‏ ‏‏بالماس المنثور (بافيه) على‏‏ ‏‏الذهب‏‏ ‏‏الأبيض‏‏.‏

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شارلوت غينسبورغ اختارت‏‏ ‏‏خاتمين من “كاتر راديان إديشن”‏‏ ‎‏ ‏‏و”كاتر بلاك إديشن”‎‏،‏‏ ‏‏وكلاهما‏‏ ‏‏من الذهب الأبيض المرصّع‏‏ ‏‏بالماس‏‏. ‏‏كما‏‏ ‏‏ارتدت‏‏ ‏‏أساور “كاتر غروغران”‏‏‎‏ ‏‏و”كاتر كلو دو باري” ‎‏‏‏و”كاتر راديان” ‏‏وكلّها من‏‏ ‏‏الذهب‏‏ ‏‏الأبيض، بالإضافة إلى‏‏ ‏‏سوار “كاتر كلو دو باريس”‏‏‎‏ ‏‏من الذهب الأبيض المرصّع‏‏ ‏‏بالماس. ‏

ناتالي باي‏‏ اختارت أقراط الأذنين “غليسين” ‎من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه) و‏‏حجرين من المورغانيت الوردي بوزن 20 قيراطاً، إلى جانب سوار “غوتّ” ‎‏‏‏من‏‏ ‏‏مجموعة المجوهرات الراقية “إيفار أمبريال” من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه). ‏

بينما ارتدت ‏‏مارينا فوا‏‏ ‏‏أقراط “بلوم دو بون” ‎‏ ‏‏من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه) وماسّتين من قطع الوردة، نسّقتها مع خاتم “سربان بوهام” ‏‏‏‏وخاتم “توا إيه موا”‏‏،‏‏ ‏‏وكلاهما‏‏ ‏‏من الذهب الأبيض المرصَّع‏‏ ‏‏بالماس المنثور‏‏.‏‏ ‏‏ ‏

أما‏‏ ‏‏أليساندرا‏‏ ‏‏أمبروزيو‏‏ ‏‏فقد اختارت الأقراط المتدلّية “ريكوشيه” ‏‏من‏‏ ‏‏الذهب‏‏ ‏‏الأبيض‏‏ ‏‏المرصّع‏‏ ‏‏بالكريستال‏‏ ‏‏الصخري‏‏ ‏‏والمرصوف‏‏ ‏‏بالماس‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏مجموعة‏‏ ‏‏المجوهرات الراقية “ريف دايّور”‏‏،‏‏ ‏‏وسواراً عريضاً‏‏ ‏‏من الذهب الأبيض مرصّعاً‏‏ ‏‏بالماس‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏مجموعة “كاتر”‏‏ ‎‏‏‏الشهيرة‏‏. ‏‏وجمعت‏‏ ‏‏بينها‏‏ ‏‏وبين‏‏ ‏‏خاتم “تايغر”‏‏ ‏‏المرصّع‏‏ ‏‏بحجر من‏‏ ‏‏الزبرجد‏‏ ‏‏بقطع الوسادة وزنه‏‏ 19.22 ‏‏قيراطًا‏‏ ‏‏والياقوت‏‏ ‏‏الأزرق،‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏مجموعة المجوهرات الراقية “بلو دو جودبور”‏.