تراند اليوم : ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة

ما زالت قضية الفيديوهات الفاضحة المنسوبة إلى المخرج المصري خالد يوسف تتفاعل.

فبناء على لائحة العقوبات، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيمصر قراراً قضى بحجب موقع "المشهد" وبفرض غرامة مالية على الصحيفة التي تحمل اسمه، وفق "لها".

وجاء ذلك بحسب القرار على خلفية نشر الموقع صوراً وتقارير ترتبط بالقضية، وتعليقاً على ذلك كتب رئيس تحرير الصحيفة مجدي شندي على حسابه على "فيسبوك": "يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعاً آخر غير موقعنا، وسنلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون".

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وهكذا يعتبر الموقع والصحيفة أول ضحية معنوية للقضية التي تحدث ضجة عبر مواقع التواصل منذ أشهر قليلة.

ويشار إلى أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر أصدرت هذا الشهر (مارس) قراراً بتأجيل الدعوى التي رفعها المحامي المصري سمير صبري ضد المخرج.

وقد طالب فيها بإسقاط عضوية الأخير من البرلمان المصري. وتم إرجاء ذلك إلى جلسة 4 أيار (مايو) المقبل.