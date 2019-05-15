حقيقة وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان

انتشرت في الساعات الماضية أخباراً على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد عن وفاة الممثل المصري يوسف شعبان، الا ان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سارع الى نفى هذه الإشاعات التي اجتاحت مواقع التواصل، موضحًا أن النجم الكبير يتواجد حاليًا في الكويت برفقة زوجته في إجازة تمتد لعدة أيام.

وكشف “زكي” في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه تواصل مع “شعبان” عبر الهاتف وأطمأن عليه، لافتًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة مستقرة ولا يعاني من أي شيء.