حقيقة وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان

May 15, 2019
انتشرت في الساعات الماضية أخباراً على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد عن وفاة الممثل المصري يوسف شعبان، الا ان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سارع الى نفى هذه الإشاعات التي اجتاحت مواقع التواصل، موضحًا أن النجم الكبير يتواجد حاليًا في الكويت برفقة زوجته في إجازة تمتد لعدة أيام.
وكشف “زكي” في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه تواصل مع “شعبان” عبر الهاتف وأطمأن عليه، لافتًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة مستقرة ولا يعاني من أي شيء.
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