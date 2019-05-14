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كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:59 مساءً - كشف الإعلان الترويجي لحلقة الممثلة المصرية رانيا يوسف في برنامج “شيخ الحارة”، عن انزعاجها من الأسئلة الهجومية التي طرحتها مقدمة البرنامج بسمة وهبة، وعلى إثره قررت الاعتذار والانسحاب من الحلقة.
وقالت رانيا يوسف لبسمة وهبة في إعلان حلقتها في “شيخ الحارة”: “أنا هعتذر وهقوم معلش” وظهرت تهمّ بالمغادرة وترك مقعدها والذهاب من الحلقة.
وردّت يوسف في إعلان “شيخ الحارة” وهي ترد على أسئلة صريحة بشكل مباشر، منها قصة فستانها الشهير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي عرّضها لموجة من الانتقادات الواسعة وصلت إلى حد تقديم بلاغ ضدها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا رانيا يوسف تعتذر في “شيخ الحارة”.. وتغادر الحلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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