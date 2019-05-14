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May 14, 2019
تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة الثانية من معرض ‘‘البزار إكسبو‘‘، المنظم من طرف شركة ايلار هاجر الرميد وسلمى عماري، في الفترة الممتدة من 15 مايو الجاري إلى غاية 19 منه، بفندق أونومو.
يُعرف معرض ‘‘البزار إكسبو‘‘ هذه السنة مشاركة أزيد من ثلاثين عارضا يمثلون شركات ومؤسسات جاءت لتعرض منتجاتها وبضائعها المختلفة والمتنوعة من مجوهرات ولباس تقليدي وغيرها، كما تشهد فعاليات المعرض تكريم مجموعة من الفنانين المغاربة إلى جانب شخصيات عامة.
يشارك في هذا الحدث ضيوف شرف، بينهم الفنانة دنيا باطمة، والفنانة بسمة بوسيل إلى جانب المصممة العالمية ليلى عزيز، والممثلة صفاء حبيركو وضيوف ومفاجآت أخرى.
هذا، ويسعى المعرض من خلال هذه الدورة إلى استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق، خاصة وأنه يتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، حيث تعد هذه الفترة من أهم فترات مواسم التسوق، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى شراء حاجاتهم من الملابس تقليدية، والمجوهرات، والهدايا من إكسسوارات والمشغولات اليدوية، إضافة إلى العطور ومواد التجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة وبسمة بوسيل تجتمعان في الدار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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