شاهدوا دنيا سمير غانم ترقص مثل محمد رمضان.. صابونة بونه بونه

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 11:58 مساءً - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الممثلة المصرية دنيا سمير غانم برفقة الفنانة شيماء سيف وعمرو وهبة ومحمد سلام وهم يقدمون عرضاً راقصاً مقلدين كليب أغنية “مافيا” للفنان المصري محمد رمضان.

وجاء ذلك ضمن أحد مشاهد مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، علماً أنّ الحلقة شهدت مشاركة الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة القديرة إتعام سالوسة كضيفيّ شرف.

وحقق بعدما نشرته الفنانة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات أكثر من 187 ألف مشاهدة. وتعليقاً عليه كتبت دنيا: “صابونة بونه بونه.شوشو اللي كاتبه الكلام الخطير ده”.

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ويشار إلى أنّ المسلسل يجمع عدداً من نجوم الشاشة المصرية منهم شيماء سيف ومحمد سلام وسمير غانم وأحمد رزق وبيومي فؤاد. وهو من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

ويذكر أن دنيا أحدثت ضجة كبيرة مؤخراً بعدما ظهرت في أولى حلقات المسلسل وبدا أنها خسرت الكثير من وزنها.

وتساءل الكثير من المتابعين عن السبب وعما إذا خضعت لعملية تكميم معدة. إلا أن أي ردّ لم يأت من جانبها.