لهذا السبب ارتدت الممثلة ثوباً من أكياس القمامة في بافتا

استطاعت الممثلة الكوميدية ديزي ماي كوبر، مؤلفة المسلسل الكوميدي “هذا البلد” ونجمته الرئيسية ان تلفت الانظار إليها على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون “بافتا” لعام 2019 .

وكسرت “ديزي” القاعدة، ووصلت الى قاعة البرت هول في العاصمة لندن، مرتدية ثوباً مصنوعاً من أكياس القمامة وتبرعت بالمال الذي كانت ستنفقه لشراء فستان للحفل لبنك الطعام.

وصرحت ديزي الى وسائل الاعلام حول اطلالتها قائلة: “أردت ان يقول الناس آوه ماذا ترتدي؟ غوتشي؟ لا فقط بعض الأكياس.