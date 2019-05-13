هذه النجمة الأكثر بحثًا على “غوغل”

تزداد المنافسة بين الاعمال الرمضانية يوما بعد يوم، خصوصًا مع التطورات التي تشهدها احداث المسلسلات في كل حلقة، ما يضع المشاهد في انتظار وترقب لما ستحمله الحلقات التالية، وشوق وحشرية لمعرفة كافة الاحداث وكيف ستتطور القصص.

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فإلى جانب الحرب التي تشهدها المحطات التلفزيونية اللبنانية بين بعضها بما يتعلّق بالـrating ونسب المشاهدة، ظهرت مؤخرًا على مواقع التواصل حربا جديدة تخوضها تجمات الاعمال الرمضانية حول من الممثلة الاكثر بحثا على “غوغل”.

ووفقًا لما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل، فإن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تصدّرت مؤشر البحث “غوغل” منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث حصدت أكثر من 55% من مؤشر البحث في لبنان، كما نجحت في تصدّر الترند في معظم البلدان العربية، ابرزها السعودية، الإمارات، الكويت، تونس، اليمن، الجزائر، العراق، البحرين، الكويت، ليبيا، الأردن وفلسطين.

الجدير بالذكر أن نجيم تخوض حاليا السباق الرمضاني ضمن مسلسل “خمسة ونص”، حيث تلعب فيه دور البطولة إلى جانب النجمين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم الفن والتمثيل، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وانتاج شركة الصباح.