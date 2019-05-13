أنور نور: لا فضل للمخرج سيمون أسمر عليّ ومروان حدّاد عملاق‎

إنّه وحيد في مسلسل “الباشا”، إنّه خرّيج ستوديو الفنّ، إنّه الحاصد جائزتين في حفل “الموركس دور” كأفضل فنّان صاعد وافضل ممثّل صاعد، إنّه أنور نور الذي حلّ ضيفًا على إذاعة لبنان الثقافة واستقبله الدّكتور عماد عبيد في حلقةٍ إحتفاليّة بنجاح مسلسل “الباشا” في جزأيه.

أنور تحدّث عن شغفه بالغناء وقال: أنا مغنّي بالدّرجة الأولى وبعد الغناء يأتي التمثيل، وعن تجربة “ستوديو الفنّ” قال أنور: لا فضل للمخرج سيمون اسمر عليّ لأن وأنا في البرنامج أتى من استلم أعمالي، فلم يقدّم لي أي شيء غير ظهوري في البرنامج. وانضمّ مدير أعماله وعندما سأله د. عماد عن سبب اختياره لـ أنور دون سواه قال: “أنور ابن بيت، صوت وحضور وأخلاق، لفت نظر زوجتي وتواصلنا وما زلنا”.

أنور الذي غنّى لـ PARIS SAINT GERMAIN، تحدّث عن دخوله مجال التمثيل من خلال المنتج مروان حدّاد وكانت الانطلاقة مع مسلسل “ادهم بيك” وصولاً إلى “الباشا” وانضمّت إليه الممثّلة جيهان خمّاس التي أثنت على شخصيّة أنور وكم النّاس أحبّوا الثنائيّة التي جمعتهما… أنور أكّد أنّ “الباشا” ينال أعلى نسبة مشاهدة في شهر رمضان وهذا ما أكّدته بدورها جيهان.

أعطِ صفة لـ:

– سيمون أسمر: صاحب رؤية

– مروان حدّاد: عملاق

– أنور نور: حالم

– نيكولا معوّض: متواضع

– جيهان خمّاس: وفيّة

من أفضل؟

– ممثّل: رشيد عسّاف

– ممثّلة: جيهان خمّاس

– فنّان: ملحم زين

– فنّانة: نانسي عجرم

– مسلسل: الباشا

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– مخرج: عاطف كيوان

أنور اعتبر أنّه يحبّ أن يغنّي ديو مع ميريام فارس وإليسّا، وثنائيّته مع جيهان وصداقتهما تنعكس على العمل وفي الحياة جيهان متزوّجة وأمّ.

نعم أم لا؟

– نجحت بالتمثيل أكثر من الغناء؟ نعم

– كي تنجح اليوم لا بدّ من تقديم تنازلات؟ لا

– أؤمن بالتقمّص؟ نعم

– ممكن أن أنال جائزة عن دوري بمسلسل “الباشا”؟ نعم

– مُغرم؟ لا

– جمّعت ثروة؟ لا

– أشعر أنّي دخيل على عالم التمثيل؟ لا

– سأنزّل CD؟ نعم

– سأحيي حفلات ومهرجانات خلال فصل الصّيف؟ نعم

– تلقّيت العديد من الهدايا؟ لا

– حقّقت كلّ أهدافي؟ لا

– دفعت مبلغًا مقابل حصولي على جائزتَي الموركس دور؟ لا

أنور نور أثنى على لقائه بالدّكتور عماد عبيد واعتبر أنّ الفنّان يجب ان يبقى مركّزًا لأنّ الثقافة التي يتمتّع بها تجعل الضيف يقظًا على كلّ كلمة يتفوّه بها، وختم وقال: أحضّر لأغنية جديدة ستُطرح في عيد الفطر ونحن بصدد متابعة تصوير الجزء الثالث من “الباشا”.