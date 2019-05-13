"مكة" تُسجّل هدفًا على طريقة والدها محمد صلاح.. وزوجته تخطف الأضواء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل جمهور فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مع مكة ابنة نجم الفريق، محمد صلاح، التي حضرت إلى الملعب برفقة والدتها – زوجة اللاعب، وذلك عقب انتهاء منافسات بطولة الدوري، مساء الأحد.

وظهرت مكة داخل الملعب وهي تركل الكرة حتى وصلت إلى المرمى، وسجلت هدفًا على طريقة والدها كما وصف ذلك الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما احتفل جمهور النادي الإنجليزي بالهدف الذي سجلته الطفلة.

والتقطت عدسات الكاميرا أيضًا صورًا لزوجة محمد صلاح عندما دخلت إلى أرضية الملعب وهي تحتفل بالجائزة التي حققها زوجها تتمثّل بالحذاء الذهبي، بعد تربعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفة مع اللاعبين ساديو ماني، ومهاجم آرسنال أوباميانغ.

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وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها مكة وزوجة صلاح في الملعب بعد نهاية البطولة، حيث خطفت الطفلة الأضواء العام الماضي عندما تُوّج والدها أيضًا بنفس الجائزة.

وتداول الجمهور صورًا وفيديوهات لـمكة ووالدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محتفلين أيضًا باللقب الذي حظي به محمد صلاح، متحسّرين في نفس الوقت من عدم تمكُّن ناديه ليفربول من حصد لقب الدوري رغم حصوله على 97 نقطة، والذي توج به فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.