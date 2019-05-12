مهرجان موازين يكشف عن نجوم دورته القادمة

May 12, 2019 كشف مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب عن أسماء النجوم العرب الذين سيحيون حفلات دورته الثامنة عشرة الشهر القادم وهم من لبنان ومصر وفلسطين والأردن والإمارات العربية المتحدة، وذلك لأجل تقديم أجمل إبداعاتهم على منصة النهضة. إكتشفوا برنامج منصة النهضة بالكامل: ‎الجمعة 21 حزيران/يونيو: محمد رضا وكارول سماحة

‎لسبت 22 يونيو: يسرا سعوف وعاصي الحلاني

‎الأحد 23 يونيو: أوكا وي ارتيغا وميريام فارس

‎الاثنين 24 يونيو: سعد الصغير ومحمد عساف

‎الثلاثاء 25 يونيو: حميد حضري واليسا

‎الأربعاء 26 يونيو: ديانا كرزون ووليد توفيق

‎الخميس 27 يونيو: حسناء زلاغ و رامي عياش

‎الجمعة 28 يونيو: أبو ونجوى كرم

‎السبت 29 يونيو: زينب أسامة وحسين الجسمي







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