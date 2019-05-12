داليدا خليل توضّح: البعض يحاول سلبنا نجاحنا

بدأت احداث مسلسل “اسود” تتصاعد تدريجياً وذلك بعدما رفض باسم مغنية “أسود” في حلقة الأمس تسليم المخطوفة داليدا خليل “كارين” الى والديها مقابل فدية مالية واطلاق سراحها وسط غموض يلفّ القضية وحول الاهداف الحقيقية من وراء خطف”أسود” لـ “كارين”.

وبعد ايام على خطفها، لا زالت كارين تطل بكامل اناقتها وجمالها مع العلم ان أسود منذ البداية طلب من الجميع معالمتها بطريقة جيدة واحضار كل ما يلزمها من ثياب جديدة.

أيضاً هذا الامر استدعى توضيحاً من داليدا التي غردت قائلة: “بس للتوضيح انا مش اول وآخر ممثلة بلبنان والوطن العربي بتطلع بشكل لائق على الشاشة احتراماً لعين المشاهد ومش ضروري شوّه حالي كرمال ارضي البعض تاني شي “كارين” مخطوفة صحيح بس “أسود” معززها ويمكن هالشي غايب عن بال هالبعض .. الخلاصة المضمون اهم من القشور”.

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وتابعت: “بالمختصر اي نجاح لازم يكون من حوله اعداء و”أسود” نال اعجاب الناس وهيدا المهم لأن محكمة الجمهور عادلة رغم محاولة البعض سلبنا نجاحنا بالتعليقات يلي مش ح علق عليها”.

وختمت قائلة: “منيح شغلت بال البعض بشعري وبتيابي لدرجة مش عم يقفّوا حلقة”.

مسلسل “أسود” بطولة ورد الخال، باسم مغنية، داليدا خليل، بالاشتراك مع مجموعة من الممثلين وهم الكو داود، فيفيان انطونيوس، الياس الزايك وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي.انتاج ايغل فيلمز.