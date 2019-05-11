رينيه زيلويجر مختلفة كليًا في فيلم عن جودي جارلاند

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May 11, 2019
ظهرت الممثلة رينيه زيلويجر بصورة مختلفة كليًا في الاعلان الترويجي الاول لفيلم اسطورة السينما جودي جارلاند حيث تلعب رينيه دور البطلة “ساحر أوز” Wizard Of Oz.
وتغني “زيلويجر” في أول إعلان لفيلم “جودي جارلاند”، أغنية “في مكان ما فوق قوس قزح” التي اشتهرت بها “جارلاند” لكن بإيقاع بطيء في الفيلم الذي يصور لندن في عامي 1968 و1969.
يصدر فيلم “جودي” في صالات السينما في ايلول/سبتمبر المقبل ويركز على الفترة التي واجهت فيها جارلاند متاعب صحية خلال رحلة إلى لندن لإحياء سلسلة من الحفلات.
نذكر ان “جارلاند” توفيت عن عمر 47 عامًا إثر جرعة مخدر زائدة في لندن في عام 1969.
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