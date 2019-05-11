مجموعة ام بي سي تتحضّر لمشروع جديد.. موسم ثالث من هذا البرنامج

بعد نجاح الموسمين الاول والثاني من برنامج الهواة المخصص للاطفال The Voice Kids، ها هي مجموعة MBC تتحضّر لاطلاق موسم ثالث جديد من البرنامج الاكثر جماهرية في العالم العربي.

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فقد اعلنت صفحة The Voice Kids الرسمية عبر موقع انستغرام بدء استقبال طلبات الاشتراك في البرنامج، حيث نشرت صورة تظهر “لوغو” البرنامج، وتوجهت الى أهالي الاطفال بالقول: “تحلم بمشاهدة طفلك على حلبة The Voice Kids واختباره تجربة احلى صوت بشكل جديد؟ الفرصة اليوم بين يديك، اشترك الآن“.

الجدير بالذكر ان المتحدث باسم مجموعة MBC مازن حايك كان قد اخبر موقع “الخليج 365” في وقت سابق ان انطلاقة برنامج The Voice Kids ستكون في بداية عام 2020، على ان يسبق انطلاقته، عرض برنامج الهواة ‪The Voice، حيث ستكون الحلقة الختامية منه يوم السبت 29 كانون الأول 2019.

اشارة الى ان مدربي The Voice Kids على مدى الموسمين الماضيين كانوا القيصر كاظم الساهر، النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم المصري تامر حسني، فهل سيحافظ هؤلاء على مكانهم في البرنامج ام ستطرأ اي تحديثات مفاجئة؟ الأيام المقبلة كفيلة بإعطائنا الجواب اليقين.