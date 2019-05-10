May 10, 2019
مع بداية شهر رمضان، بدأت شاشة MTV بعرض برنامج طريف بعنوان “رَجوى ونَجوى عَالهوا” هدفه إظهار الجانب الطَّيّب والمَرِح لدى الضّيوف، وقد استقبل حتى اليوم كل من النائب سامي فتفت، الشيف انطوان الحاج، النجمة باسكال مشعلاني، الاعلامي وليد عبود، الوزير اواديس كيدانيان.
البرنامج فكرة رامي زين الدين ورولا قربان ومن انتاج وتنفيذ واعداد رامي زين الدين، كتابة وتقديم رولا قربان وسيرين عجمي ومن اخراج ناصيف الريس.
ويبدو ان البرنامج لم يلقَ الأصداء الايجابية ويتعرّض كل يوم لسلسلة من الانتقادات خاصة فيما يتعلق بمقدمتيه حيث غابت عنهما الكاريزما ومظاهر العفوية وخفة الظل وليس لديهما أي قبول لدى الجمهور ما جعل المُشاهد ينفر ويسجل اعتراضه على مواقع التواصل.
رئيسة تحرير موقع “الخليج 365” الاعلامية باتريسيا هاشم كان لها رأيها الخاص بالبرنامج فأكدت أنه يتضمن مضموناً مهماً واعداداً جيداً ولكن كان لينجح على الاكيد لو قامت مقدمات أخريات بتقديمه.
وقالت “هاشم”: “#رجوى_ونجوى_عالهوا يمكن المضمون مشغول عليه واكيد الاعداد تعب ليأمّن مضمون جيد بس عالاكيد كان نجح لو قدّموه غير صبايا.اعذروني بس اذا الكاريزما وخفة الظل والقبول عند الناس مش موجودين بتكون النتيجة برنامج منفّر هيك”.
وبحسب القيمين على المحطة فقد تم التعريف عن البرنامج على الشكل الاتي”تدور فكرته حول رَجوى ونَجوى وهما توأم في عقدهما الرّابع تقَدّمان لأوّل مرّة برنامجاً حوارياً قصيراً تستضيفان فيه أهمّ الشّخصيات السياسة والفنية والإعلامية، إلا أن ضيوفهما لا يعلمون أنّ رَجوى ونَجوى لم تكونا يوماً مقدّمتا برامج. فهما في الحقيقة طبّاختان بسيطتان، حَنونَتان وطيّبتا القلب، وتعيشان في عالَمِهما الخاص، الغَريب جدّاً. ابتسم الحظ لرَجوى ونجَوى عندما انقذتا صاحب المحطّة من الاختناق، بعد أن ابتَلَعَ بُرغي سقط سَهواً في وجبته اليوميّة، يومَ كان يتناول الغذاء عندهما في كافيتيريا المحطّة. وليعبّر عن امتنانه، حقق حلمهما وأتاح لهما فرصة تقديم برنامج على الهواء”
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- “رجوى ونجوى عالهوا”: برنامج مستفز ومنفٍر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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