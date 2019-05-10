خاص – هبة طوجي الى العالمية.. بشخصية جديدة

صدى صوتها وصل الى كافة بقاع الأرض، فحملها إلى العالمية. موهبتها المميزة والفريدة جعلت منها حالة خاصة واستثنائية في عالم الفن، فأبدعت بالغناء والمسرح وكانت مثالا وقدوة للعديد من الاشخاص.

انها الفنانة اللبنانية هبة طوجي، التي اعتدنا على ابداعها وتفوقها في كل عمل تقدمه، حتى وصلت اليوم الى السينما العالمية. فقد اختارت شركة “والت ديزني” الفنانة اللبنانية هبة طوجي لتضع صوتها على شخصية “ياسمين”، في النسخة الفرنسية من فيلم “علاء الدين” الجديد، الذي سيطرح في 22 أيار الحالي في دور السينما الفرنسية والعالمية، وهو من بطولة نخبة من نجوم التمثيل العالميين، أبرزهم ويل سميث، ناومي سكوت بشخصية “ياسمين”، ومينا مسعود بشخصية “علاء الدين”، كما يحمل الفيلم توقيع المخرج العالمي الشهير “غي ريتشي”، أما الموسيقة التصويرية فهي من تأليف “ألين مينكين”، مؤلف جميع أغنيات الفيلم.

وفور إعلانها الخبر، تواصل موقع “الخليج 365” مع طوجي التي لم تبخل علينا بمعلومات حول هذا الموضوع، إذ أكدت أنها ستقوم بتأدية صوت “ياسمين”، من حيث الأداء والغناء، باللغة الفرنسية، لافتة كذلك إلى أن أغنية جديدة تم تأليفها خصيصا لشخصية “ياسمين” في الفيلم، وهي تحت عنوان “Speechless” للنسخة الانكليزية او “Parler” بالنسخة الفرنسية، سوف تصدر تزامنا مع طرح الفيلم في دور السينما.

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هذا وأخبرتنا طوجي أنه تم افتتاح الفيلم بنسخته الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا في سينما Le Grand Rex، وذلك بحضور ما يقارب 3 آلاف شخص، من نجوم وممثلين ووجوه اعلامية، بالاضافة الى فريق عمل وأبطال الفيلم بنسخته الانكليزية.

وبعد عرض الفيلم، بحسب ما نقلت هبة لموقعنا، عرّفت رئيسة شركة “والت ديزني” في فرنسا الحضور على “طوجي”، وأخبرتهم أنها هي من تؤدي صوت شخصية “ياسمين” في الفيلم، لتقوم من بعدها هبة بالغناء أمام الحضور أغنيتين من الفيلم، باللغة الفرنسية، هما Speechless و ce reve bleu وقد لاقى أداءها، كما الفيلم، تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث علت أصوات التصفيق في الصالة بشكل جنوني.

هذا التألق ليس بجديد على الرائعة هبة طوجي، فهي التي رفعت اسم لبنان عاليا في كل خطوة أقدمت عليها، وأعادت الفن الأصيل الى الواجهة، قادرة على الوصول الى العالمية بجدارة. فهنيئًا لها هذا الانجاز، وهنيئا لنا وللبنان بـ “هبة طوجي”.