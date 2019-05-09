جويل الفرن تنضم الى “الباشا”

بعد ان اعلن المنتج مروان حداد صاحب شركة مروى غروب عن انضمام الاعلامية يمنى شري الى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل “الباشا” الذي يعرض يومياً على قناة “الجديد”، ها هو اليوم يعلن عن انضمام ممثلة جديدة الى العمل وهي جويل الفرن.

وكتب “حداد” على حسابه على تويتر قائلاً: “الممثلة الملتزمة الخلوقة جويل الفرن تنضم الى اسرة مسلسل الباشا”.

ويحقق “الباشا” نسبة مشاهدة عالية جداً منذ اللحظة الاولى لانطلاقته وهو من كتابة رازي وردة، اخراج كنان اسكندراني ويضم نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، يمنى شري، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.