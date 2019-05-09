جورج وسوف يتعاقد مع طرب العالمية رسميًا

وقعت شركة طرب العالمية للإنتاج الفني ممثلة برئيس مجلس إدارتها د. علي المصري عقد إنتاج وتعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف لإنتاج عدد من الأعمال الفنية والعمل جاري لإختيار الملحنين والشعراء والموزعين الموسيقيين والمخرجين الذي سيتم التعاون معهم لهذا العمل الذي يجمع سلطان الطرب بشركة طرب العالمية.

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نذكر ان آخر اعمال جورج وسوف كليب “سكت الكلام” وهي أغنية شعبيّة طربيّة بامتياز وهي من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا. والكليب من توقيع المخرج أحمد المنجد.

وظهر في الكليب إلى جانب السلطان النجمين السوريّين، عابد فهد، وميلاد يوسف، إضافة إلى الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب.