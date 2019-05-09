بالفيديو- “تعال تعال” مفاجأة دنيا سمير غانم في “بدل الحدوتة 3”

فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذي يُعرض طيلة شهر رمضان المبارك “بدل الحدوتة 3″، بطرح أغنية خليجية بعنوان “تعال تعال” حيث شاركها في الغناء الفنان هشام جمال.

وبعد ساعات قليلة على طرحها، اقتربت الأغنية من حاجز الـ 2 مليون مشاهدة وهي من كلمات أمير طعيمة وهشام جمال، وتوزيع مادي، وألحان إخراج ومونتاج هشام جمال.

وكان “جمال” قد ظهر كضيف شرف في الحلقة الثالثة من مسلسل “بدل الحدوتة 3” وجسد شخصية مطرب شهير ترغب إحدى الفتيات في الارتباط به.

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نذكر ان مسلسل “بدل الحدوتة 3″، يقدم ثلاث قصص منفصلة كل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا في بطولة المسلسل كل من سمير غانم، محمد ثروت، حمدي الميرغني وغيرهم. إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجي وهشام جمال، ويُعرض المسلسل على قنوات الـCBC.

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