سينتيا صموئيل عن مشاركتها في “خمسة ونص”: هذا ما اتمناه

بعدما عرفها الجمهور اللبناني والعربي من خلال مسابقة ملكة جمال لبنان حيث حلّت وصيفة اولى في المسابقة في العام 2015، تطلّ الفنانة الشابة سينتيا صموئيل من خلال أضخم الأعمال الدرامية لرمضان 2019، مسلسل “خمسة ونص” إلى جانب نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار (كتابة ايمان السعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج شركة الصباح).

وتشارك سينتيا في هذا العمل حيث تجسد شخصية ابنة خالة نادين، في دور مميز وجريء يحمل الكثير من المفاجآت سيتعرف الجمهور على تفاصيلها في الحلقات المقبلة.

Advertisements

وعن مشاركتها في هذا العمل، علّقت سينتيا بتوجيه الشكر الى شركة الصباح والمخرج فيليب اسمر، على الثقة التي منحاها إياها، متمنية أن تكون على قدر المسؤولية.

الجدير ذكره ان سينتيا مثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، كما شاركت في تقديم برنامج “وبتحلى الحياة” على شاشة “ال بي سي”، فضلاً عن مشاركتها في مسلسل “بيروت سيتي”، وتصوير عدد من الإعلانات لصالح ماركات تجارية عالمية.

وبعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “خمسة ونص”، تستعد سينتيا لدراسة عدد من الأدوار التمثيلية المعروضة عليها.

وختاماً نشير الى ان مسلسل “خمسة ونص” يعرض على شاشات “ام تي في”، “ام بي سي 4″، “ام بي سي العراق”، “السومرية”، “رؤية” و “او اس ان يا هلا”.