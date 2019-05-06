فتاة مصرية تنتحر من الطابق التاسع هربا من الاغتصاب

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 06:52 صباحاً - أقدمت فتاة مصرية في العقد الثاني من عمرها على الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق التاسع في المنور، خشية تعرضها للاغتصاب على يد عاطل.

وفي التفاصيل كما نقلتها مواقع مصرية، فقد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط فتاة من الطابق التاسع داخل المنور بأحد العقارات بدائرة القسم، وانتقل رجال مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالفحص عثر على فتاة في العقد الثاني من عمرها بها كسور متفرقة بجسدها، تم نقلها للمشرحة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين أن الفتاة حاولت الهرب من عاطل حاول اغتصابها، فقفزت داخل المنور من الطابق التاسع فلقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.