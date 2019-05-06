تسع قنوات تعرض “باب الحارة 10″… تعرف عليها

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 04:54 صباحاً - قنوات ومواعيد عرض مسلسل باب الحارة 10، أعلنها قبل ساعات صناع المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض الأجزاء التسعة السابقة خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل عبر عدة قنوات من بينها قناة حواس وقناة سورية دراما، وقناة السومرية، التلفزيون الأردني، التلفزيون الكويتي وقناة LBCI وقناة LDC وقناة zee alwan، كما سيُعرض في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شاشة فرات.

“باب الحارة” الجزء العاشر من تأليف مروان قاووق، إخراج محمد زهير رجب، بطولة نجاح سفكوني وسلمى المصري ورنا أبيض، مرح جبر، نظلي الرواس، علي كريّم، تولين البكري، هدى شعراوي، رامز الأسود، يامن الحجلي، تيسير ادريس، أمانة والي، زهير عبد الكريم، جلال شموط، عادل العلي، صالح الحايك، أماني الحكيم، قاسم ملحو، جمال العلي، محمد الشماط، طارق مرعشلي، وسيم الرحبي، جوان خضر، أمية ملص، أيمن بهنسي، علاء قاسم، فاديا خطاب، فاتح سلمان، وغيرهم.