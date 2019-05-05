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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ترددت خلال الفترة الماضية الكثير من الأنباء حول حمل الفنانة الكويتية فرح الهادي من زوجها الفنان عقيل رئيس، مة ثانية، وذلك بعد أن كانت قد حملت مرة سابقة ولم يكتمل حملها.
الفنانة الكويتية نشرت مقطع فيديو، سُمع فيه صوت والدتها وهي تعاتبها لإخفاء خبر حملها عنها، حيث سألت ابنتها: “ليش ما قلتي لي؟”، فكشفت الفنانة أنّ والدتها غاضبة، إلا أن الأخيرة نفت ذلك مؤكدة أنها عاتبة فقط.
فرح أكدت أن أنباء حملها مجرد شائعات، ووجهت رسالة لمطلقي هذه الشائعات، بقولها: ” شفتوا إيش قاعدين تسوون؟”، مشيرة إلى أن والدتها بدأت تحذّرها من ارتكاب الأخطاء كما لو أنها حامل.
الفنانة الكويتية أكدت أنه في حال حملها فأنها بالتأكيد لن تخفي هذا الخبر عن والدتها ولا عن جمهورها.
وكانت الفنانة الكويتية فرح الهادي قد تعرضت لإجهاض جنينها، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلانها خبر حملها في طفلها الأول من زوجها عقيل الرئيسي، وقد حمّل الأخير بعض متابعي فرح على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المسئولية، خاصة من وجهوا لها تعليقات مسيئة خلال فترة حملها.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا أخفت فرح الهادي حملها الثاني عن والدتها؟.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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