الفنانة منة جلال تتعرض لحادث سير برفقة والدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجت الفنانة المصرية منة جلال، من الموت المحقق برفقة والدتها الفنانة سعيدة جلال، في حادث سير خطير.

وقالت منة جلال، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “فعلا كلمة ربنا كتبلي عمر جديد حقيقة، موقف غريب جدًا داخلة مرور العجوزة وبركن العربية و داخلة باب المرور تقوم عربية نص نقل واقعة من فوق الكوبري على مكان الفحص”.

وأضافت: “ناس ماتت وظباط اتعورت وعربيات باظت كان بيني وبين الموت أنا وأمي لحظات”.

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يذكر أن منة جلال، تنتظر عرض فيلمها “الهجّام”، وهو من بطولة أحمد عبدالله محمود وعمر الشناوي ومحسن منصور ووائل عبدالعزيز ونهي عابدين والفيلم من المقرر في موسم عيد الفطر وأقترب صناعه علي انتهاء تصويره.

يذكر أن الفنانة منة جلال، خالها هو الفنان الراحل شفيق جلال، و هي ابنة الفنانة المعتزلة سعيدة جلال، وهي راقصة وممثلة بدأت العمل في الفن عام 1966، وكان من أهم أعمالها: «حارة السقايين ونهر الخوف، العاطفة والجسد، درب العوالم».

والفنان الراحل شفيق جلال هو مغني مصري من مواليد عام 1929، وقد شارك بالغناء والتمثيل في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، وقد وافته المنية عام 2000، وذلك عن عمر يناهز 71 عاما.