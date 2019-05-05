محمد إمام عن مشاهده الخطرة: لا أستعين بدوبلير.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقدم الفنان المصري محمد إمام، عدد من مشاهد الأكشن الخطيرة خلال مسلسله الجديد «هوجان»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

ورد محمد إمام، على سؤال أحد متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، والذي جاء فيه: «سؤال بيطرح نفسه.. مشهد الجدار اللي جريت عليه ده أنت ولا دوبلير»، وقال في رده: «مش بستخدم دوبلير خالص».

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«هوجان» بطولة محمد عادل إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، ورياض الخولي، وصلاح عبدالله، وعبير صبري، وعايدة رياض، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأوس أوس، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، وسليمان عيد، ومحسن منصور، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

الفنان المصري، يقدم فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه «هوجان» فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.